Orgues en Albret Concert orgue seul Mézin

L’association Orgues en Albret s’est donnée pour objectifs l’entretien, la restauration des instruments et la mise en valeur de ce patrimoine, en organisant des manifestations musicales, des visites des orgues en accès libre pour petits & grands.

Le dimanche 16 août à 17 h à l’église Saint-Jean-Baptiste de Mézin Concert orgue seul Répertoire 16e au 20e Orgue Ludovic Pastoureau

Nous consulter au 0682267908 orgues.en.albret@gmail.com www.orgues-en-albret.org .

Eglise Saint-Jean-Baptiste Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 26 79 08 orgues.en.albret@gmail.com

