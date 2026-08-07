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AGENDA · Dives-sur-Mer

Origami Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

mardi 11 août 2026 · Domitys Les Safrans · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Domitys Les Safrans
Adresse
1 avenue Jean Isabelle
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

Origami

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Initiez-vous à l’art du pliage japonais grâce à cet atelier proposé par la résidence Domitys de Dives-sur-Mer.
Initiez-vous à l’art du pliage japonais grâce à cet atelier proposé par la résidence Domitys de Dives-sur-Mer.
Inscription obligatoire. Ouvert à tous.   .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00 

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English : Origami

Discover the art of Japanese paper folding with this workshop organised by the Domitys residential care home in Dives-sur-Mer.

L’événement Origami Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Normandie Pays d’Auge

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