Origami Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Origami

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Initiez-vous à l’art du pliage japonais grâce à cet atelier proposé par la résidence Domitys de Dives-sur-Mer.

Initiez-vous à l’art du pliage japonais grâce à cet atelier proposé par la résidence Domitys de Dives-sur-Mer.

Inscription obligatoire. Ouvert à tous. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Origami

Discover the art of Japanese paper folding with this workshop organised by the Domitys residential care home in Dives-sur-Mer.

L’événement Origami Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Normandie Pays d’Auge