Origami Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
mardi 11 août 2026 · Domitys Les Safrans · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Origami
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Initiez-vous à l’art du pliage japonais grâce à cet atelier proposé par la résidence Domitys de Dives-sur-Mer.
Initiez-vous à l’art du pliage japonais grâce à cet atelier proposé par la résidence Domitys de Dives-sur-Mer.
Inscription obligatoire. Ouvert à tous. .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
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English : Origami
Discover the art of Japanese paper folding with this workshop organised by the Domitys residential care home in Dives-sur-Mer.
L’événement Origami Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Normandie Pays d’Auge
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