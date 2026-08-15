AGENDA · Orignolles
Orignolles Bonsaï Orignolles
dimanche 20 septembre 2026 · Orignolles
Informations pratiques
Orignolles
Orignolles Bonsaï
Salle du Presbytère Orignolles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Exposition de bonsaï.
.
Salle du Presbytère Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 20 42 55 foyerculturel.orignolles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bonsai Exhibition.
L’événement Orignolles Bonsaï Orignolles a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Orignolles (Charente-Maritime)
- Decibels electro Le Saloon 71 Orignolles 15 août 2026