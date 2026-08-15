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AGENDA · Orignolles

Orignolles Bonsaï Orignolles

dimanche 20 septembre 2026 · Orignolles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle du Presbytère
Ville
17210 Orignolles
Département
Charente-Maritime
Tarif

Orignolles

Orignolles Bonsaï

Salle du Presbytère Orignolles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Exposition de bonsaï.
  .

Salle du Presbytère Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 20 42 55  foyerculturel.orignolles@gmail.com

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English :

Bonsai Exhibition.

L’événement Orignolles Bonsaï Orignolles a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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