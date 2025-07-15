LA BAYADERE – OPERA BASTILLE Paris

LA BAYADERE – OPERA BASTILLE Paris mardi 30 juin 2026.

LA BAYADERE Début : 2026-06-30 à 19:30. Tarif : – euros.

OPERA NATIONAL DE PARIS PRÉSENTE : LA BAYADEREC’est sur la scène du Palais Garnier que le danseur Rudolf Noureev se révèle au public occidental en 1961 et sur cette même scène que le chorégraphe salue pour la dernière fois le public en 1992, à l’occasion de sa version de La Bayadère.Œuvre ultime, ce ballet adaptant celui de Marius Petipa traduit la passion de Noureev pour les grands ballets du répertoire tout comme son goût pour la flamboyance.Dans une Inde fantasmée, où un gigantesque éléphant parade devant le somptueux palais du rajah et où une idole dorée succède à une danse des éventails, le ballet raconte les amours contrariées du guerrier Solor avec la bayadère Nikiya, une danseuse sacrée.Joyau du répertoire de l’Opéra national de Paris, La Bayadère éblouit par ses variations virtuoses, ses ensembles impressionnants et la pureté de son « Acte des Ombres » au cours duquel 32 danseuses en tutus blancs dessinent lentement leurs arabesques, avec une poésie qui tient de la magie.

OPERA BASTILLE Place de la Bastille 75012 Paris 75