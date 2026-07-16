ORPHÉES – L’ÉOLIENNE – FLORENCE CAILLON, théatre le rive gauche, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

ORPHÉES – L’ÉOLIENNE – FLORENCE CAILLON Vendredi 15 janvier 2027, 20h30 théatre le rive gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:40:00+01:00

Fin : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:40:00+01:00

Depuis bientôt vingt ans, les créations de la compagnie normande

L’Éolienne portent l’identité circassienne de Florence Caillon, qui y développe un « cirque chorégraphié ». Avec cette nouvelle création, elle puise dans le mythe d’Orphée et d’Eurydice pour explorer les thèmes de la confiance et du doute. Dans notre société saturée d’informations contradictoires, où les repères s’estompent entre réel et virtuel, à quelle parole accordons nous notre confiance ? Le doute est-il devenu le seul rempart contre la désinformation ? Ce ne sont pas une mais six Orphées, mystérieuses figures mythologiques contemporaines se jouant des codes de genre, qui traversent la brume pour se présenter à nous. Enchaînant mains à mains, portés acrobatiques et voltige, ce chœur d’acrobates partage une partition acro-dansée engagée qui côtoie les hauteurs. Dans ce ballet virevoltant et diaphane, infusé par une musique originale où l’on retrouve les grands thèmes de Gluck, Monteverdi et Offenbach, les liens entre partenaires de jeu se tissent doucement, se brisent parfois, mais se méritent toujours. Car la confiance est fragile : un faux pas, et tout peut s’effondrer.

Tempo ! est proposé par le Rive Gauche, scène conventionnée d’intérêt national danse de Saint-Étienne-du-Rouvray, en partenariat avec dix structures culturelles de la métropole rouennaise et au Havre

théatre le rive gauche 20 avenue du val l’abbé Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=ORPH%C3%89ES »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

SEXTET DE PORTÉS ACROBATIQUES 1H10 / TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 € AU THÉÂTRE LE RIVE GAUCHE, DANS LE CADRE DE TEMPO ! FESTIVAL DE DANSE D’HIVER DU 7 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2027