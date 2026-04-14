Orsay s’invite en Haute-Saône, Musée départemental des Arts et Traditions Populaires, Champlitte

Orsay s’invite en Haute-Saône Samedi 23 mai, 18h30 Musée départemental des Arts et Traditions Populaires Haute-Saône

Informations : 03 84 95 76 50 – musee-champlitte@haute-saone.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Dans le cadre de l’opération « 100 oeuvres qui racontent le travail » menée par le musée d’Orsay, le Musée départemental Demard des Arts et Traditions Populaires tisse des liens inédits entre ses collections et les représentations artistiques du monde rural au travail.

Deux œuvres majeures du Musée d’Orsay rejoignent ainsi les collections du musée des Arts et Traditions Populaires à Champlitte : Les Foins de Jules Bastien-Lepage et Paysan relevant sa manche n°1 de Aimé Jules Dalou. Ce dialogue entre ces chefs-d’œuvre issus d’une grande institution nationale et les collections ethnographiques de notre « musée paysan » invite à porter un nouveau regard sur les manières de figurer les paysans et le travail de la terre.

Musée départemental des Arts et Traditions Populaires 7 Rue de L’Eglise, 70600 Champlitte, France Champlitte 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957650 https://musees.haute-saone.fr Le musée permet de découvrir l’évolution de la vie d’un bourg de la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1920. A travers 45 salles une évocation de la vie paysanne et artisanale d’un bourg au XIXe siècle : la forge, le travail du chanvre, l’atelier du potier… et les lieux communautaires : l’école, l’épicerie, le café, la fête foraine…Des salles plus surprenantes présentent la médeciné populaire, la présence des loups, les contrebandiers d’allumettes ou d’alcool….Une salle retrace le départ des Chanitois au Mexique au milieu du XIXe siècle et évoque la persistance des liens entre l’État de Vera-Cruz et le département de la Haute-Saône. Les salles historiques, les salons et notamment celui du panoramique des papiers peints, relatant les voyages du Capitaine Cook dans le Pacifique, permettent de se replonger dans l’atmosphère nobiliaire du XVIIIe siècle. Sous l’Orangerie du château a été aménagé le musée de La Vigne et des Pressoirs évoquant la tradition du vignoble chanitois, enrichi de pressoirs bourguignons et champenois. A 54 km de Dijon par la D960, à 20 km de Gray par la D67 et à 36 km de Langres par la N74 puis la D67. Parking gratuit à proximité (autocars et voitures).

Dans le cadre de l’opération « 100 oeuvres qui racontent le travail » menée par le musée d’Orsay, le Musée départemental Demard des Arts et Traditions Populaires tisse des liens inédits entre ses et …

©GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) – Hervé Lewandowski