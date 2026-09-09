Oscar Yana : Meninas y Paracas, Chapelle de la Vraie Croix, Riantec

Informations pratiques

Oscar Yana : Meninas y Paracas 19 et 20 septembre Chapelle de la Vraie Croix Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Artiste peintre-graveur bolivien, installé en Bretagne depuis plus de trente ans, Oscar Yana puise dans ses souvenirs et les traditions andines pour créer un univers où se mêlent mémoire, imaginaire et histoire collective. Inspiré par les danses, les fêtes populaires, les croyances et les figures de ses racines, il réinvente des formes issues des cultures précolombiennes et afro-amérindiennes.

Masques, personnages et silhouettes énigmatiques semblent surgir d’un monde où le réel côtoie le rêve.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Oscar Yana investit la chapelle de la Vraie Croix. Ses œuvres y trouveront un écrin singulier, propice à éveiller la curiosité et à laisser le mystère s’installer.

Chapelle de la Vraie Croix 2 Rue de la Vraie Croix 56670 Riantec Riantec 56670 Morbihan Bretagne https://www.riantec.bzh/patrimoine-culturel/

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Oscar Yana investit la chapelle de la Vraie Croix.

©OscarYana