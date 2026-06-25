Ossages

Ossages en fêtes

Ossages Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-10

Venez faire la fête à Ossages !

Au programme bal, escape game, concours de pétanque, intervillage et bien plus encore …

Venez faire la fête à Ossages !

Vendredi 20h, remise des clés de la classe 2027; 21h, soirée entrecôte; 23h, bal avec le dj Yann CYE

Samedi 9h, déjeuner à la Fourchette; 10h, Escape game des enfants avec Eduka Nature; 12h, restauration rapide; 14h,intervillage; 23h, Grand bal public animé par dj MGV

Dimanche 11h, messe avec la chorale des Arrigans suivi par la cérémonie au monument aux morts; 12h, apéritif et vin d’honneur; 17h30, Spectacle équestre avec Domaine El Campo ; 19h30, soirée moules frites animé par la banda LOS AIGASSUTS; 23h, bal avec le dj Yann CYE

Lundi 10h, concours de pétanque; 12h repas; 19h ossages du rire avec ADISHATZ COMEDY CLUB; 21h tapas et soirée vide fûts .

Ossages 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 68

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English : Ossages en fêtes

Come and celebrate in Ossages!

Program to come

L’événement Ossages en fêtes Ossages a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans