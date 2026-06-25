Ossages en fêtes Ossages
Ossages en fêtes Ossages vendredi 10 juillet 2026.
Ossages
Ossages en fêtes
Ossages Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-10
Venez faire la fête à Ossages !
Au programme bal, escape game, concours de pétanque, intervillage et bien plus encore …
Venez faire la fête à Ossages !
Vendredi 20h, remise des clés de la classe 2027; 21h, soirée entrecôte; 23h, bal avec le dj Yann CYE
Samedi 9h, déjeuner à la Fourchette; 10h, Escape game des enfants avec Eduka Nature; 12h, restauration rapide; 14h,intervillage; 23h, Grand bal public animé par dj MGV
Dimanche 11h, messe avec la chorale des Arrigans suivi par la cérémonie au monument aux morts; 12h, apéritif et vin d’honneur; 17h30, Spectacle équestre avec Domaine El Campo ; 19h30, soirée moules frites animé par la banda LOS AIGASSUTS; 23h, bal avec le dj Yann CYE
Lundi 10h, concours de pétanque; 12h repas; 19h ossages du rire avec ADISHATZ COMEDY CLUB; 21h tapas et soirée vide fûts .
Ossages 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 68
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English : Ossages en fêtes
Come and celebrate in Ossages!
Program to come
L’événement Ossages en fêtes Ossages a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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