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Ossages en fêtes Ossages

Ossages en fêtes Ossages

Ossages en fêtes Ossages vendredi 10 juillet 2026.

Ville
40290 Ossages
Département
Landes
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Tarif

Ossages

Ossages en fêtes

Ossages Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-10

Venez faire la fête à Ossages !
Au programme bal, escape game, concours de pétanque, intervillage et bien plus encore …
Venez faire la fête à Ossages !
Vendredi 20h, remise des clés de la classe 2027; 21h, soirée entrecôte; 23h, bal avec le dj Yann CYE
Samedi 9h, déjeuner à la Fourchette; 10h, Escape game des enfants avec Eduka Nature; 12h, restauration rapide; 14h,intervillage; 23h, Grand bal public animé par dj MGV
Dimanche 11h, messe avec la chorale des Arrigans suivi par la cérémonie au monument aux morts; 12h, apéritif et vin d’honneur; 17h30, Spectacle équestre avec Domaine El Campo ; 19h30, soirée moules frites animé par la banda LOS AIGASSUTS; 23h, bal avec le dj Yann CYE
Lundi 10h, concours de pétanque; 12h repas; 19h ossages du rire avec ADISHATZ COMEDY CLUB; 21h tapas et soirée vide fûts   .

Ossages 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 68 

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English : Ossages en fêtes

Come and celebrate in Ossages!
Program to come

L’événement Ossages en fêtes Ossages a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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