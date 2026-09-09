Informations pratiques

Troyes

Ou es-tu Cacahuète ?

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-17

Ce matin Capucine est surprise, son petit chat à disparu. Lui fait il une farce ? S’est il perdu ? Soudain, elle entend un miaulement venant de son livre préféré…

Avec l’aide de tous les enfants, la petite fille va réussir à entrer dans le livre des merveilles et rencontrer tous les personnages fantastiques des mondes imaginaires.

De ce voyage interactif, Capucine va partager avec les enfants une aventure musicale inoubliable teintée de poésie et d’éclats de rire !

Où es-tu Cacahuète ?



Du rêve, de la poésie, des devinettes, des chansons, et des éclats de rire voilà la recette de Capucine et Cacahuète.



Durée 50 min

Dès 2 ans

Oji Productions



Avec Paola Garcia .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Ou es-tu Cacahuète ? Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne