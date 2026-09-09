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AGENDA · Troyes

Ou es-tu Cacahuète ? Troyes

samedi 17 octobre 2026 · Troyes

Ou es-tu Cacahuète ? Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Troyes

Ou es-tu Cacahuète ?

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-17

Ce matin Capucine est surprise, son petit chat à disparu. Lui fait il une farce ? S’est il perdu ? Soudain, elle entend un miaulement venant de son livre préféré…
Avec l’aide de tous les enfants, la petite fille va réussir à entrer dans le livre des merveilles et rencontrer tous les personnages fantastiques des mondes imaginaires.
De ce voyage interactif, Capucine va partager avec les enfants une aventure musicale inoubliable teintée de poésie et d’éclats de rire !
Où es-tu Cacahuète ?

Du rêve, de la poésie, des devinettes, des chansons, et des éclats de rire voilà la recette de Capucine et Cacahuète.

Durée 50 min
Dès 2 ans
Oji Productions

Avec Paola Garcia   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Ou es-tu Cacahuète ? Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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