Où est Charlie? Roseraie Cussy-en-Morvan

Cussy-en-Morvan

Où est Charlie?

Roseraie 9 Rue de l’Église Cussy-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Un grand jeu d’aventure autour d’ enquêtes et d’épreuves sportives où les joueurs devront aiguiser leur curiosité et leurs sens de l’observation. Une expérience immersive qui revisite les fameux albums de Martin Handford.

Nous terminons cette animation en général par un goûter. .

Roseraie 9 Rue de l’Église Cussy-en-Morvan 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Où est Charlie?

L’événement Où est Charlie? Cussy-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)