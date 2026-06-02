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Où est Charlie? Roseraie Cussy-en-Morvan

Où est Charlie? Roseraie Cussy-en-Morvan mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Roseraie

Adresse : 9 Rue de l'Église

Ville : 71400 Cussy-en-Morvan

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cussy-en-Morvan

Où est Charlie?

Roseraie 9 Rue de l’Église Cussy-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Un grand jeu d’aventure autour d’ enquêtes et d’épreuves sportives où les joueurs devront aiguiser leur curiosité et leurs sens de l’observation. Une expérience immersive qui revisite les fameux albums de Martin Handford.
Nous terminons cette animation en général par un goûter.   .

Roseraie 9 Rue de l’Église Cussy-en-Morvan 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Où est Charlie?

L’événement Où est Charlie? Cussy-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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