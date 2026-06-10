Où est Charlie? La Roseraie La Celle-en-Morvan lundi 27 juillet 2026.

La Celle-en-Morvan

Où est Charlie?

La Roseraie 9 Rue de l’Église La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Un grand jeu d’aventure autour d’enquêtes et d’épreuves sportives où les joueurs devront aiguiser leur curiosité et leurs sens de l’observation. Une expérience immersive qui revisite les fameux albums de Martin Handford.

Nous terminons cette animation en général par un goûter. .

La Roseraie 9 Rue de l’Église La Celle-en-Morvan 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Où est Charlie?

L’événement Où est Charlie? La Celle-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II