Où est Charlie ?, Salle polyvalente, Ormoy-la-Rivière

Informations pratiques

Où est Charlie ? Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Salle polyvalente Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Paréidolie, n, fem. : Processus mental qui consiste, face à des stimuli visuels ou auditifs, à tendre à reconnaître une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache d’encre, un objet, etc.

Où est Charlie ? est une visite guidée d’un lieu, d’un quartier ou d’un bâtiment. Deux guides invitent à regarder les lieux différemment et reconnaître des visages dans l’environnement et ce qui le compose.

Où est Charlie ? est une proposition intergénérationnelle, légère et ludique pour poser un regard nouveau sur son quartier.

Salle polyvalente 52 grande rue Ormoy la riviere Ormoy-la-Rivière 91150 Essonne Île-de-France 01 64 94 99 09 http://caese.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 09 »}, {« type »: « email », « value »: « service.culturel@caese.fr »}] Paréidolie, n, fem. : Processus mental qui consiste, face à des stimuli visuels ou auditifs, à tendre à reconnaître une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache d’encre, un objet, etc.

Où est Charlie ? est une visite guidée d’un lieu, d’un quartier ou d’un bâtiment. Deux guides invitent à regarder les lieux différemment et reconnaître des visages

dans l’environnement et ce qui le compose.

Où est Charlie ? est une proposition intergénérationnelle, légère et ludique pour poser un regard nouveau sur son quartier.

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