Où faire du badminton gratuitement dans Paris ?

Ultra rapide, spectaculaire et complet, le badminton est l’un des sports les plus en vogue du moment. Mais où le pratiquer à Paris sans se ruiner ?

C’est là que le dispositif Paris Sport Proximité entre en jeu ! Toute l’année, tous les jours de la semaine, des éducateurs de la Ville initient gratuitement les Parisiens et les Parisiennes à de nouvelles disciplines sportives ! Et avec plus d’une quinzaine de créneaux hebdomadaires, partout dans Paris, le badminton est l’un des sports les plus plébiscités.

Envie de pratiquer dans un club ? Alors découvrez notre sélection !

Tous les créneaux dans la capitale :

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

