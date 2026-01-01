Où faire du foot gratuitement à Paris quand on est une femme ? jeudi 1 janvier 2026.

Pour tout savoir sur le dispositif Paris Sportives, cliquez ici !

A Paris, le foot c’est pour tous… et toutes ! Dans le cadre du dispositif Paris Sportives, de nombreux créneaux 100% gratuits sont proposés aux Parisiennes un peu partout dans la capitale. Les voici.

Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

