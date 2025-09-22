Où prendre des cours gratuits de ping-pong à Paris ?

Pour certains, le ping-pong, c’est ce sport qu’on pratique entre amis ou en famille sur une veille table au fond du garage. Pour d’autres, c’est une véritable discipline dont les dieux se nomment Félix et Alexis. Une chose est sûre : renvoyer la balle, ça s’apprend… Et pas forcément besoin de dépenser des mille et des cents pour cela. En fait, il suffit de trouver un cours gratuit, proposé par la Ville de Paris, près de chez soi !

Une fois les bases maîtrisées, pourquoi ne pas aller tester l’une des tables cachées de la capitale ? Coup de bol, nous avons répertorié les plus insolites. Vous préférez aller jouer dans un club ? La capitale en compte de nombreux, ils sont juste ici. Enfin, si vous voulez en apprendre plus sur l’histoire de la discipline et découvrir la vitesse maximale atteinte par une balle, cliquez là.

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Envie de vous améliorer au ping-pong ? Ne cherchez pas plus loin ! Nous avons répertorié tous les cours gratuits dispensés dans la capitale. Spoiler : il y en a forcément un près de chez vous !

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :



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