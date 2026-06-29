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Où se baigner à Paris cet été ?

Où se baigner à Paris cet été ?

Où se baigner à Paris cet été ? samedi 4 juillet 2026.

Département
Paris
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026

Outre des espaces de baignade sécurisés, des animations sportives et ludiques sont aussi proposées. Découvrez les sites situés près de chez vous.

Dès le 4 juillet, dix baignades estivales ouvrent gratuitement dans différents lieux de la capitale, dont trois dans la Seine.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :

 


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