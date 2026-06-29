Où se baigner à Paris cet été ? samedi 4 juillet 2026.

Outre des espaces de baignade sécurisés, des animations sportives et ludiques sont aussi proposées. Découvrez les sites situés près de chez vous.

Dès le 4 juillet, dix baignades estivales ouvrent gratuitement dans différents lieux de la capitale, dont trois dans la Seine.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :



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