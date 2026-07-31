Ou tu liras j’irai Le jeu Liancourt-Saint-Pierre

Informations pratiques

Liancourt-Saint-Pierre

Ou tu liras j’irai Le jeu

27 RUE DE CHAUMONT Liancourt-Saint-Pierre Oise

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-03 18:30:00

fin : 2027-06-03

Date(s) :

2027-06-03

Ce premier épisode du projet Ou tu liras j’irai est une invitation à entrer dans le livre comme on entre dans un paysage. Un espace à traverser, à écouter, à toucher. Un lieu mouvant où les images quittent la page pour devenir couleurs, gestes, sons et rencontres.

Inspiré de l’univers d’Hervé Tullet, le projet s’adresse aux tout-petits et à celles et ceux qui les accompagnent. Il propose une première expérience artistique où la lecture se vit avec le corps autant qu’avec les yeux, où l’on joue à lire comme on joue à découvrir le monde.

Partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis itinérance en pays de l’Oise

Ce premier épisode du projet Ou tu liras j’irai est une invitation à entrer dans le livre comme on entre dans un paysage. Un espace à traverser, à écouter, à toucher. Un lieu mouvant où les images quittent la page pour devenir couleurs, gestes, sons et rencontres.

Inspiré de l’univers d’Hervé Tullet, le projet s’adresse aux tout-petits et à celles et ceux qui les accompagnent. Il propose une première expérience artistique où la lecture se vit avec le corps autant qu’avec les yeux, où l’on joue à lire comme on joue à découvrir le monde.

Partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis itinérance en pays de l’Oise .

27 RUE DE CHAUMONT Liancourt-Saint-Pierre 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

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English :

This first episode of the project *Ou tu liras j’irai* is an invitation to step into the book just as one steps into a landscape. A space to traverse, to listen to, to touch. A shifting place where images leave the page to become colors, gestures, sounds, and encounters.

Inspired by the world of Hervé Tullet, the project is aimed at very young children and those who accompany them. It offers a first artistic experience where reading is experienced with the body as much as with the eyes, where one plays at reading just as one plays at discovering the world.

In partnership with the Théâtre du Beauvaisis, touring the Oise region

L’événement Ou tu liras j’irai Le jeu Liancourt-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre