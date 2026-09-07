Ou vivent les bâtisseurs de dolmens? Nouvelles données sur l’habitat néolithique entre Loire et Pyrénées, Salle des Associations, Exoudun

Informations pratiques

Ou vivent les bâtisseurs de dolmens? Nouvelles données sur l’habitat néolithique entre Loire et Pyrénées Samedi 17 octobre, 15h30 Salle des Associations Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00

Où vivent les hommes ?

L’habitat au fil des siècles : le Néolithique

À partir d’exemples issus de fouilles récentes, cette conférence présentera un état des connaissances sur l’habitat néolithique entre Loire et Pyrénées.

Le croisement des différentes méthodes de prospection, aérienne, pédestre et géophysique, permet aujourd’hui de découvrir des sites jusqu’alors inconnus, dans des territoires où les mégalithes ont longtemps constitué les seules architectures connues pour cette période. Leur étude renouvelle en profondeur notre perception de ces sociétés sans écriture.

Par Vincent Ard, chargé de recherche au CNRS, Université Toulouse – Jean-Jaurès.

Salle des Associations 79800 Exoudun Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.melloisenpoitou.fr Parking

Accessible

Où vivent les hommes?

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