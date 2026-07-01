Ouest à l’Arcadia Voie des Préaux Nitry

Informations pratiques

Nitry

Ouest à l’Arcadia

Voie des Préaux L’Arcadia Nitry Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert rock, bar, planches. Entée libre. .

Voie des Préaux L’Arcadia Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 99 39

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English : Ouest à l’Arcadia

L’événement Ouest à l’Arcadia Nitry a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois