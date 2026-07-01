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AGENDA · Nitry

Ouest à l’Arcadia Voie des Préaux Nitry

vendredi 31 juillet 2026 · Voie des Préaux · Nitry

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Voie des Préaux
Adresse
L'Arcadia
Ville
89310 Nitry
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Nitry

Ouest à l’Arcadia

Voie des Préaux L’Arcadia Nitry Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert rock, bar, planches. Entée libre.   .

Voie des Préaux L’Arcadia Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 99 39 

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English : Ouest à l’Arcadia

L’événement Ouest à l’Arcadia Nitry a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois