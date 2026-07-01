AGENDA · Nitry
Ouest à l’Arcadia Voie des Préaux Nitry
vendredi 31 juillet 2026 · Voie des Préaux · Nitry
Informations pratiques
Nitry
Ouest à l’Arcadia
Voie des Préaux L’Arcadia Nitry Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert rock, bar, planches. Entée libre. .
Voie des Préaux L’Arcadia Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 99 39
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English : Ouest à l’Arcadia
L’événement Ouest à l’Arcadia Nitry a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois