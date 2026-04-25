Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ? Parc de la salle communale Adilly

Adilly

Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ?

Parc de la salle communale 2 Rue du Stade Adilly Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Oups, Livraisons d’enfer !

Cirque en scène (79)

Théâtre de cart(o)ons ! C’est l’histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. Une situation simple et banale. Seulement, lorsqu’on ignore ce qu’on livre et à qui, la tâche peut s’avérer délicate, voire cocasse.

Et nos livreurs (version pieds nickelés du bon, la brute et le méchant) se prennent les pieds dans le carton. Les colis volent, explosent, miaulent, se déballent, se révèlent, s’animent, bref s’expriment…La situation dégénère dans l’absurde, le loufoque et même…le maléfique. Car si en plus, le diable s’en mêle…

Pique-nique partagé après le spectacle.

Famille dès 3ans .

Parc de la salle communale 2 Rue du Stade Adilly 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ?

L’événement Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ? Adilly a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine