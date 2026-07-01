Ouverture au public de la Banque de France, Banque de France Ajaccio, Ajaccio

Informations pratiques

Ouverture au public de la Banque de France Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Ajaccio Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La succursale de la Banque de France à Ajaccio ouvre exceptionnellement ses portes au public. L’occasion de visiter l’unité, de rencontrer nos agents et d’en apprendre plus sur les missions et les métiers de la Banque de France.

Banque de France Ajaccio 8 rue sergent Casalonga 20 000 ajaccio Ajaccio 20090 Vieille Ville Corse-du-Sud Corse https://www.banque-france.fr https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=la%20banque%20de%20france%20en%20corse&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=DjU ateliers et découverte autour des métiers et de l’histoire de l’agence d’Ajaccio centre ville

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