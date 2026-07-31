OUVERTURE DE L ANCIEN POIDS PUBLIC DE LAPTE RUE DE LA GARE Lapte

Informations pratiques

Lapte

OUVERTURE DE L ANCIEN POIDS PUBLIC DE LAPTE

RUE DE LA GARE Place de la bascule Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, la municipalité a souhaité ouvrir en accès libre un témoin du passé de la commune: le poids public de Lapte situé entre la mairie et le quartier de l’ancienne gare.

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RUE DE LA GARE Place de la bascule Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

To mark Heritage Days, the municipality decided to open a historic site in the town to the public free of charge: the Lapte public weigh station, located between City Hall and the old train station neighborhood.

L’événement OUVERTURE DE L ANCIEN POIDS PUBLIC DE LAPTE Lapte a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire