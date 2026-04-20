Ouverture de la bibliothèque éphémère Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Ouverture de la bibliothèque éphémère Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains mardi 7 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Ouverture de la bibliothèque éphémère
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic sous les arbres Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
A l’ombre des vieux chênes, installez vous confortablement et profitez en famille des livres et des jeux de plein air, mis à votre disposition.
Public enfants. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic sous les arbres Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ouverture de la bibliothèque éphémère
L’événement Ouverture de la bibliothèque éphémère Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Ateliers Café mémoire Centre Administratif Andernos-les-Bains 20 avril 2026
- Jeux de société en famille ! Salle de réunion Andernos-les-Bains 21 avril 2026
- Atelier Vitalité Centre Administratif Andernos-les-Bains 22 avril 2026
- Rencontre littéraire avec Marius Degardin Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains 23 avril 2026
- Macéra Compagnie Pyramid Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains 24 avril 2026