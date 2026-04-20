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Ouverture de la bibliothèque éphémère Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Ouverture de la bibliothèque éphémère Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Ouverture de la bibliothèque éphémère Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Andrée Chedid

Adresse : Esplanade du Broustic sous les arbres

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Andernos-les-Bains

Ouverture de la bibliothèque éphémère

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic sous les arbres Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

A l’ombre des vieux chênes, installez vous confortablement et profitez en famille des livres et des jeux de plein air, mis à votre disposition.
Public enfants.   .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic sous les arbres Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English : Ouverture de la bibliothèque éphémère

L’événement Ouverture de la bibliothèque éphémère Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains

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