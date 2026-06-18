Stages de skate Skate park Andernos-les-Bains
Stages de skate Skate park Andernos-les-Bains mardi 7 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Stages de skate
Skate park Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-07
Dès 6 ans, viens participer à un stage de découverte et d’initiation de skate avec Feelethik (tous niveaux) au skate parc d’Andernos !
Pendant toutes les vacances d’été, Feelethik propose des stages de skateboard pour s’initier, se perfectionner, apprendre de nouveaux tricks.
Prêt de board, casque et protections .
Skate park Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stages de skate
L’événement Stages de skate Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Feu de la Saint-Jean et bal Gascon Place Louis David Andernos-les-Bains 23 juin 2026
- Exposition de sculptures, peintures et photographies Maison Louis David Andernos-les-Bains 24 juin 2026
- La chorale Hippocantus Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains 26 juin 2026
- Café Histoire petite histoire de la baignade Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains 27 juin 2026
- Vide-greniers AS Tennis Andernos Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 28 juin 2026