Stages de skate Skate park Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Stages de skate

Skate park Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Dès 6 ans, viens participer à un stage de découverte et d’initiation de skate avec Feelethik (tous niveaux) au skate parc d’Andernos !

Pendant toutes les vacances d’été, Feelethik propose des stages de skateboard pour s’initier, se perfectionner, apprendre de nouveaux tricks.

Prêt de board, casque et protections .

Skate park Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com

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English : Stages de skate

L’événement Stages de skate Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Andernos-les-Bains