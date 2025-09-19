Ouverture de la Boutique des Créateurs Boutique des Créateurs Oradour-sur-Vayres
Boutique des Créateurs 5 avenue du 8 mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-04
2026-05-04
La Boutique des Créateurs va ouvrir ! Chaque année, à partir du mois de mai et durant la période estivale, venez découvrir les savoir-faire des créateurs et artisans locaux. Au programme céramique, émaux, porcelaine, bijoux, savons, miel etc… Des objets décoratifs ou plus utilitaires vous y attendent ! La Boutique des Créateurs a pour objectif de promouvoir et de valoriser les métiers d’art en milieu rural. .
Boutique des Créateurs 5 avenue du 8 mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com
