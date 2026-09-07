Ouverture de la chapelle de Marigny, Chapelle de Marigny, Saint-Germain-en-Coglès

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle de Marigny Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle de Marigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriand.

A proximité, découvrez la façade de la maison presbytérale de la Gélinais avec sa tourelle en demi hors d’œuvre, inscrite aux Monuments Historiques.

Une messe est organisé sur place à partir de 10h.

Puis l’après-midi, il sera possible de la visiter entre 14h et 18h avec les commentaires historiques de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères présente sur place.

Chapelle de Marigny Marigny, 35133, Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.saint-germain-en-cogles.com/decouvrir-saint-germain/histoire-et-patrimoine/les-sites-historiques.html https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090779 Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriant, Marie-Anne, veuve de François Gefflot.

Dans ses mémoires d’outre-tombe, Châteaubriant se souvient de ses séjours chez sa sœur : « J’aimais toujours la campagne et celle de Marigny était charmante » Accès par la route D19 qui relie Saint-Germain-en-Coglès à Saint-Etienne-en-Coglès. Tournez au lieu-dit « Marigny ».

Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriand.

© Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne