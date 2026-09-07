Ouverture de la demeure prestigieuse de « La grimpette », Villa La Grimpette, Monthyon

Informations pratiques

Ouverture de la demeure prestigieuse de « La grimpette » Samedi 19 septembre, 14h00 Villa La Grimpette Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ouverture de la demeure prestigieuse de « La grimpette »

Villa La Grimpette 57 ter rue de la République 77039 Monthyon Monthyon 77122 Seine-et-Marne Île-de-France 0636138980 https://www.facebook.com/groups/nouria.rezeg https://www.facebook.com/groups/nouria.rezeg Exposition sur les Tirailleurs marocains de la Bataille de la Marne du 5 Septembre 1914 dans la Villa de la Grimpette, lieu qui avait servi de Quartier Général au Général Galliéni et d’où il avait observé les opérations de la bataille de l’Ourcq du balcon Parking gratuit. Accès en voiture . Bus à partir de la Gare de Meaux

Visite libre