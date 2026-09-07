Ouverture de la Maison de la Faïence de Rubelles, Maison de la Faïence, Rubelles
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Faïence · Rubelles
Informations pratiques
Ouverture de la Maison de la Faïence de Rubelles 19 et 20 septembre Maison de la Faïence Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire de la Faïencerie de Rubelles et un panel de leur plus belle collection !
Visite libre
En partenariat avec l’Office de tourisme Melun Val de Seine
Maison de la Faïence 32 rue de la faïencerie, 77950 Rubelles Rubelles 77950 Seine-et-Marne Île-de-France
Venez découvrir l’histoire de la Faïencerie de Rubelles et un panel de leur plus belle collection !
©Office de tourisme Melun Val de Seine