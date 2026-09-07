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AGENDA · Rubelles

Ouverture de la Maison de la Faïence de Rubelles, Maison de la Faïence, Rubelles

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Faïence · Rubelles

Ouverture de la Maison de la Faïence de Rubelles, Maison de la Faïence, Rubelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de la Faïence
Adresse
32 rue de la faïencerie, 77950 Rubelles
Ville
77950 Rubelles
Département
Seine-et-Marne

Ouverture de la Maison de la Faïence de Rubelles 19 et 20 septembre Maison de la Faïence Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la Faïencerie de Rubelles et un panel de leur plus belle collection !
Visite libre
En partenariat avec l’Office de tourisme Melun Val de Seine

Maison de la Faïence 32 rue de la faïencerie, 77950 Rubelles Rubelles 77950 Seine-et-Marne Île-de-France
Venez découvrir l’histoire de la Faïencerie de Rubelles et un panel de leur plus belle collection !

©Office de tourisme Melun Val de Seine