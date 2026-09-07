Ouverture de la Maison de la Faïence de Rubelles, Maison de la Faïence, Rubelles

Informations pratiques

Ouverture de la Maison de la Faïence de Rubelles 19 et 20 septembre Maison de la Faïence Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la Faïencerie de Rubelles et un panel de leur plus belle collection !

Visite libre

En partenariat avec l’Office de tourisme Melun Val de Seine

Maison de la Faïence 32 rue de la faïencerie, 77950 Rubelles Rubelles 77950 Seine-et-Marne Île-de-France

Venez découvrir l’histoire de la Faïencerie de Rubelles et un panel de leur plus belle collection !

©Office de tourisme Melun Val de Seine