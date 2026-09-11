Ouverture de la Médiathèque Jean Arambel, Médiathèque Jean Arambel, Offranville
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean Arambel · Offranville
Informations pratiques
Ouverture de la Médiathèque Jean Arambel Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Jean Arambel Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Ouverture exceptionnelle de la médiathèque le samedi 03 octobre après-midi dans le cadre des Biblis en Folie. Animation enfant « Les Gardiens des Histoires » et activité habituelle de prêts de livres.
Médiathèque Jean Arambel Avenue de la Hétraie, 76550 Offranville, France Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 0235044817 https://mediathequeoffranville.opac-x.fr/
Biblis en folie 2026
©MairieOffranville-Y.Leroux
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