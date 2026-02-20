Ouverture de la Micro-folie à Frazé

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-01

Espace modulable offrant un accès ludique aux œuvres des plus grands musées grâce au Musée numérique (5000 oeuvres numérisées issues du réseau de 378 établissements partenaires nationaux, régionaux et internationaux).

Grâce aux tablettes numériques, vous pouvez accéder directement à un large catalogue d’œuvre d’art provenant des collections de 12 institutions nationales partenaires, l’accès au musée numérique, gratuit et ouvert à tous !

Visite libre du 1er avril au 30 septembre, les lundis de 15h à 17h, les mardis de 10h30 à 12h et les samedis de 9h à 11h.

Groupes/scolaires sur RDV. .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr

English :

A modular space offering playful access to works by leading museums, thanks to the Digital Museum (5,000 digitized works from the network of 378 national, regional and international partner institutions).

