Ouverture de la nouvelle exposition « Couronner le ciel, épis de faîtage et décors de toiture de la Renaissance française », Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen

Informations pratiques

Ouverture de la nouvelle exposition « Couronner le ciel, épis de faîtage et décors de toiture de la Renaissance française » 19 et 20 septembre Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À la Renaissance, les toits des demeures et des églises de France dominent toujours le paysage et s’ornent de décorations modernes et poétiques, en plomb ou en céramique chatoyante de couleurs. De grands vases, des drapeaux, des sirènes, des oiseaux, des enfants nus ou des soldats viennent ainsi peupler les épis de faîtage et les girouettes. Venez découvrir à hauteur d’œil, dans l’appartement de Catherine de Medicis, une sélection de ces œuvres habituellement loin des regards, à la rencontre de la toiture et du ciel.

Du 18 septembre au 11 janvier 2027

Tous les jours d’ouverture

Inclus dans le droit d’entrée (gratuit durant les Journées européennes du patrimoine)

Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Allée du château, 95440 Écouen, France Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France +33134383850 https://musee-renaissance.fr Monument majeur de l’architecture française de la Renaissance, le château d’Écouen, construit à partir de 1538 par Anne de Montmorency, principal ministre des rois François Ier et Henri II, est situé dans un domaine clos et entouré d’une forêt au nord de Paris à seulement 20 minutes de la capitale par le train. Accès par l’autoroute (à 19 km de Paris) : Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle, Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, Puis prendre la sortie Ecouen (RD316). Parking gratuit. Accès par le train : Gare du Nord banlieue : ligne H (voie 30 ou 31) 25 minutes direction Persan-Beaumont / Luzarches par Monsoult, Arrêt gare d’Écouen-Ézanville, Puis autobus 269, direction Garges-Sarcelles (5 min), Arrêt Mairie/Château.

Exposition « Couronner le ciel, épis de faîtage et décors de toiture de la Renaissance française »

© Musée national de la Renaissance