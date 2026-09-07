Ouverture de la sacristie lambrissée de l’église Saint Eustache, Église, Saint-Haon-le-Châtel

Informations pratiques

Ouverture de la sacristie lambrissée de l’église Saint Eustache 19 et 20 septembre Église Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la sacristie lambrissée (XVIIe siècle) de l’église Saint Eustache, à Saint-Haon-le-Châtel

Église 376 Grand chemin du forez, 42370 Saint-Haon-le-Châtel, France Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture exceptionnelle de la sacristie lambrissée (XVIIe siècle) de l’église Saint Eustache, à Saint-Haon-le-Châtel