Ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Salle du Géricault Mortain-Bocage

Informations pratiques

Mortain-Bocage

Ouverture de la saison culturelle 2026-2027

Salle du Géricault 3A rue Géricault Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

A 18h, assistez à la présentation des spectacles de la nouvelle saison cuturelle, suivie d’un verre de l’amitié. A 21h, concert gratuit de Théo Ould, étoile montante de l’accordéon, et de l’Ensemble de l’Opéra Normandie-Rouen. .

Salle du Géricault 3A rue Géricault Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

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English : Ouverture de la saison culturelle 2026-2027

L’événement Ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-08-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts