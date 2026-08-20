Ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Salle du Géricault Mortain-Bocage
vendredi 25 septembre 2026 · Salle du Géricault · Mortain-Bocage
Informations pratiques
Mortain-Bocage
Ouverture de la saison culturelle 2026-2027
Salle du Géricault 3A rue Géricault Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25
A 18h, assistez à la présentation des spectacles de la nouvelle saison cuturelle, suivie d’un verre de l’amitié. A 21h, concert gratuit de Théo Ould, étoile montante de l’accordéon, et de l’Ensemble de l’Opéra Normandie-Rouen. .
Salle du Géricault 3A rue Géricault Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr
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English : Ouverture de la saison culturelle 2026-2027
L’événement Ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-08-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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