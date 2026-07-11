Ouverture de la vélo-école Complexe sportif du collège du Sacré-Coe Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Ouverture de la vélo-école

Complexe sportif du collège du Sacré-Coe 23 Rue Madame Rouxel Bertin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Poussez les portes de la vélo-école des Pignons déjantées et initiez-vous au vélo ou remettez-vous en selle !

Organisateur Association Les Pignons déjantés (Lamballe-Armor) .

Complexe sportif du collège du Sacré-Coe 23 Rue Madame Rouxel Bertin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouverture de la vélo-école Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor