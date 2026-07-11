Ouverture de la vélo-école Complexe sportif du collège du Sacré-Coe Lamballe-Armor
samedi 19 septembre 2026 · Complexe sportif du collège du Sacré-Coe · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Ouverture de la vélo-école
Complexe sportif du collège du Sacré-Coe 23 Rue Madame Rouxel Bertin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Poussez les portes de la vélo-école des Pignons déjantées et initiez-vous au vélo ou remettez-vous en selle !
Organisateur Association Les Pignons déjantés (Lamballe-Armor) .
Complexe sportif du collège du Sacré-Coe 23 Rue Madame Rouxel Bertin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Ouverture de la vélo-école Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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