Ouverture de La Villa Louvier, Villa Louvier, Saint-Symphorien-d’Ozon
samedi 19 septembre 2026 · Villa Louvier · Saint-Symphorien-d'Ozon
Informations pratiques
Ouverture de La Villa Louvier Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Villa Louvier Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite libre
Villa Louvier Parc Dupoizat 10 rue de la Barbandière 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478023636 http://www.saintsymphoriendozon.fr Le centre patrimonial La Villa Louvier est établi dans la maison bourgeoise du Parc Dupoizat. Il a pour but de faire découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville de Saint-Symphoiren-d’Ozon à travers son bâti, ses objets d’art, les savoir-faire traditionnels et les différents milieux naturels de la commune. La ville médiévale, l’architecture des XVIIIe et XIXe siècles, la galoche, l’impression sur étoffes et le cresson constituent les points forts d’une visite. L’escalier est dédié à la famille Dupoizat propriétaire des lieux durant 130 ans. La grande salle d’exposition temporaire du 1er étage abrite des travaux de peinture d’élèves de la galerie Erdna de Saint-Symphorien-d’Ozon. Parking angle av. Burago/av. des Terreaux. Lignes de bus TCL 39, 211 et 213.
Visite libre
©Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon
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