Visite guidée de la Villa Louvier, Villa Louvier, Saint-Symphorien-d’Ozon

Informations pratiques

Visite guidée de la Villa Louvier Samedi 19 septembre, 14h00 Villa Louvier Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite commentée de 1h30 dans le cadre d’une ouverture plus large du bâtiment pour une viste libre.

La visite guidée du centre patrimonial La Villa Louvier débute par une présentation du projet et son soutien par la Mission Patrimoine. Elle entend présenter les centres d’ intérêt du bourg de Saint-Symphorien-d’Ozon : son histoire, ses activités économiques traditionnelles et ses différents milieux naturels, ainsi qu’une présentation parallèle des évolution architecturale et des styles artistiques à travers les exemples symphorinois. La visite se poursuit par les 3 générations de la famille Dupoizat, propriétaires des lieux durant 130 ans pour arriver à la salle d’exposition temporaire abritant des travaux de peinture des élèves de la Galerie Erdna de Saint-Symphorien-d’Ozon.

Villa Louvier Parc Dupoizat 10 rue de la Barbandière 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478023636 http://www.saintsymphoriendozon.fr Le centre patrimonial La Villa Louvier est établi dans la maison bourgeoise du Parc Dupoizat. Il a pour but de faire découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville de Saint-Symphoiren-d’Ozon à travers son bâti, ses objets d’art, les savoir-faire traditionnels et les différents milieux naturels de la commune. La ville médiévale, l’architecture des XVIIIe et XIXe siècles, la galoche, l’impression sur étoffes et le cresson constituent les points forts d’une visite. L’escalier est dédié à la famille Dupoizat propriétaire des lieux durant 130 ans. La grande salle d’exposition temporaire du 1er étage abrite des travaux de peinture d’élèves de la galerie Erdna de Saint-Symphorien-d’Ozon. Parking angle av. Burago/av. des Terreaux. Lignes de bus TCL 39, 211 et 213.

Visite commentée de 1h30 dans le cadre d’une ouverture plus large du bâtiment pour une viste libre.

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