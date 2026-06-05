Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon
Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon jeudi 10 septembre 2026.
Aulon
Ouverture de l’église d’Aulon
Eglise d’Aulon AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10 16:00:00
Date(s) :
2026-09-10
L’église romane d’Aulon, inscrite Monument historique, possède des peintures murales remarquables et un retable baroque.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine. .
Eglise d’Aulon AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
The Romanesque church of Aulon, listed as a historical monument, has remarkable wall paintings and a baroque altarpiece.
L’événement Ouverture de l’église d’Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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