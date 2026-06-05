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Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon

Ouverture de l’église d’Aulon Eglise d’Aulon Aulon jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : Eglise d'Aulon

Adresse : AULON

Ville : 65240 Aulon

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Aulon

Ouverture de l’église d’Aulon

Eglise d’Aulon AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 16:00:00

Date(s) :
2026-09-17

L’église romane d’Aulon, inscrite Monument historique, possède des peintures murales remarquables et un retable baroque.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine.   .

Eglise d’Aulon AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

The Romanesque church of Aulon, listed as a historical monument, has remarkable wall paintings and a baroque altarpiece.

L’événement Ouverture de l’église d’Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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