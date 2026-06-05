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Ouverture de l’église de Cazaux-Debat Eglise Cazaux-Debat

Ouverture de l’église de Cazaux-Debat Eglise Cazaux-Debat samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : CAZAUX-DEBAT

Ville : 65590 Cazaux-Debat

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Cazaux-Debat

Ouverture de l’église de Cazaux-Debat

Eglise CAZAUX-DEBAT Cazaux-Debat Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’occasion de voir les peintures murales du XVIe siècle récemment découvertes puis restaurées.
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Eglise CAZAUX-DEBAT Cazaux-Debat 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

An opportunity to see the recently discovered and restored 16th-century murals.

L’événement Ouverture de l’église de Cazaux-Debat Cazaux-Debat a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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