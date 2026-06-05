Ouverture de l’église de Cazaux-Debat Eglise Cazaux-Debat
Ouverture de l’église de Cazaux-Debat Eglise Cazaux-Debat samedi 19 septembre 2026.
Cazaux-Debat
Ouverture de l’église de Cazaux-Debat
Eglise CAZAUX-DEBAT Cazaux-Debat Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’occasion de voir les peintures murales du XVIe siècle récemment découvertes puis restaurées.
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Eglise CAZAUX-DEBAT Cazaux-Debat 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
An opportunity to see the recently discovered and restored 16th-century murals.
L’événement Ouverture de l’église de Cazaux-Debat Cazaux-Debat a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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