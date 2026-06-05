Ouverture de l’église de Guchen GUCHEN Guchen
Ouverture de l’église de Guchen GUCHEN Guchen mardi 15 septembre 2026.
Guchen
Ouverture de l’église de Guchen
GUCHEN Eglise Guchen Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15 17:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Cette église possède de remarquables peintures murales du début du XVIIe siècle.
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine. .
GUCHEN Eglise Guchen 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
This church boasts remarkable wall paintings from the early 17th century.
L’événement Ouverture de l’église de Guchen Guchen a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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