Ouverture de l’église de Saint-Calixte (Cazaux-Fréchet) Eglise de Saint-Calixte Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors

Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors

Ouverture de l’église de Saint-Calixte (Cazaux-Fréchet)

Eglise de Saint-Calixte CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Situé sur les hauteurs avec une vue exceptionnelle sur la vallée du Louron, cet édifice roman est classé Monument Historique. Son plafond à la française , son retable du XVIIIe siècle, ses peintures murales dont certaines récemment découvertes et son architecture méritent largement le détour.

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .

Eglise de Saint-Calixte CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Situated on a hilltop with an exceptional view over the Louron valley, this Romanesque building is a listed historic monument. Its French-style ceiling, 18th-century altarpiece, murals (some recently discovered) and architecture are well worth a visit.

L’événement Ouverture de l’église de Saint-Calixte (Cazaux-Fréchet) Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65