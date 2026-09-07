Ouverture de l’église de Saint-Généroux, Église Saint-Généroux, Saint-Généroux

Informations pratiques

Ouverture de l’église de Saint-Généroux 19 et 20 septembre Église Saint-Généroux Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ancien prieuré de l’abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes, le sanctuaire aurait été édifié à l’emplacement du tombeau du moine Generosus.

Construite autour du Xe siècle puis largement restaurée au XIXe siècle, l’église de Saint-Généroux est considérée comme l’une des plus anciennes églises de France. Elle constitue un précieux témoignage de l’architecture préromane, avec son plan simple composé d’une nef unique séparée du sanctuaire par un mur percé de trois arcs.

Les chapiteaux médiévaux du chœur comptent également parmi les éléments remarquables de l’édifice. Une architecture sobre et dépouillée, dont l’ordonnancement de la pierre constitue le principal ornement.

Église Saint-Généroux 34 Rue du Vieux Pont, 79600 Saint-Généroux, France Saint-Généroux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Ancien prieuré de l’abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes, le sanctuaire fut sans doute élevé à l’emplacement du tombeau du moine Generosus. Edifié autour du Xe siècle, l’édifice a été largement restauré…

©ville de Thouars