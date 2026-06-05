Ouverture de l’église de Vielle-Louron VIELLE-LOURON Vielle-Louron
Ouverture de l’église de Vielle-Louron VIELLE-LOURON Vielle-Louron mercredi 23 septembre 2026.
Vielle-Louron
Ouverture de l’église de Vielle-Louron
VIELLE-LOURON Eglise Vielle-Louron Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Cet édifice classé Monument Historique est très caractéristique des églises romanes des vallées d’Aure et du Louron. A l’intérieur, la voûte, le chœur et l’absidiole sont ornés de remarquables peintures murales du XVIe siècle principalement.
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .
VIELLE-LOURON Eglise Vielle-Louron 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
This listed building is very characteristic of the Romanesque churches of the Aure and Louron valleys. Inside, the vault, the choir and the absidiole are decorated with remarkable wall paintings, mainly from the 16th century.
L’événement Ouverture de l’église de Vielle-Louron Vielle-Louron a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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