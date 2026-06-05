Ouverture de l’église de Vignec VIGNEC Vignec

Vignec

Ouverture de l’église de Vignec

VIGNEC Eglise Vignec Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 14:00:00

fin : 2026-09-03 16:00:00

Date(s) :

2026-09-03

L’église de Vignec sera ouverte au niveau du narthex, vous permettant d’admirer l’intérieur de l’église ainsi que la Vierge en marbre blanc.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine. .

VIGNEC Eglise Vignec 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

The Vignec church will be open at the narthex, allowing you to admire the interior of the church and the white marble Virgin Mary.

L’événement Ouverture de l’église de Vignec Vignec a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65