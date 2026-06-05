Ouverture de l’église d’Ilhet ILHET Ilhet

Ilhet

Ouverture de l’église d’Ilhet

ILHET Eglise Ilhet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’église d’Ilhet d’origine romane a connu de nombreuses campagne de restauration du XVe au XIXe siècles. Récemment, les vitraux ont été magnifiquement restaurés. La chapelle nord dédiée à sainte Catherine, fut autrefois le siège de la confrérie des radeliers, ces transporteurs de bois et de marbre sur la Neste.

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ILHET Eglise Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Ilhet’s Romanesque church underwent numerous restoration campaigns from the 15th to the 19th centuries. Recently, the stained glass windows have been magnificently restored. The north chapel, dedicated to St. Catherine, was once the headquarters of the radelier brotherhood, transporters of wood and marble on the Neste.

L’événement Ouverture de l’église d’Ilhet Ilhet a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65