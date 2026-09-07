AGENDA · Vercourt
Ouverture de l’église, Eglise de Vercourt, Vercourt
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Vercourt · Vercourt
Informations pratiques
Ouverture de l’église 19 et 20 septembre Eglise de Vercourt Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Saturnin.
Eglise de Vercourt rue Dufour 80120 Vercourt 80120 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église Saint-Saturnin.