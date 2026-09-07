Ouverture de l’église, Eglise de Vercourt, Vercourt

Informations pratiques

Ouverture de l’église 19 et 20 septembre Eglise de Vercourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Saturnin.

Eglise de Vercourt rue Dufour 80120 Vercourt 80120 Somme Hauts-de-France

Visite libre de l’église Saint-Saturnin.