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AGENDA · Vercourt

Ouverture de l’église, Eglise de Vercourt, Vercourt

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Vercourt · Vercourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Vercourt
Adresse
rue Dufour 80120
Ville
80120 Vercourt
Département
Somme

Ouverture de l’église 19 et 20 septembre Eglise de Vercourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Saturnin.

Eglise de Vercourt rue Dufour 80120 Vercourt 80120 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église Saint-Saturnin.