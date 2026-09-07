Ouverture de l’église Notre-Dame-des-Champs avec visite libre ou visite commentée, Eglise Notre-Dame-des-Champs, Saint-Jean-d’Assé

Informations pratiques

Ouverture de l’église Notre-Dame-des-Champs avec visite libre ou visite commentée Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Notre-Dame-des-Champs Sarthe

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette église du XIe s. classée M.H. , située sur l’un des itinéraires des Pèlerinages au Mont-Saint-Michel et à Saint-Jacques de Compostelle, a conservé son cadre originel, son cimetière clos, ses croix de roussard et sa croix bouessée. On peut y admirer des peintures murales fin XVe – début XVIe, et 2 beaux retables des XVIIe et XVIIIe. Depuis 1977, l’association « Les Amis de l’église Notre-Dame-des-Champs », propriétaire de cette église, oeuvre ardemment à sa restauration et à son animation pour rendre ce lieu vivant et convivial. Intermèdes musicaux au son du nyckelharpa (musique scandinave)

Eglise Notre-Dame-des-Champs 72380 Saint Jean d’Assé Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire 0658499665 Parking à proximité, en bordure de route.

Cette église du XIe s. classée M.H. , située sur l’un des itinéraires des Pèlerinages au Mont-Saint-Michel et à Saint-Jacques de Compostelle, a conservé son cadre originel, son cimetière clos, ses de…

©Michel Lalande