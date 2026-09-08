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AGENDA · Saint-Benoît-la-Chipotte

Ouverture de l’église Saint-Benoît-la-Chipotte, Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte, Saint-Benoît-la-Chipotte

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte · Saint-Benoît-la-Chipotte

Ouverture de l’église Saint-Benoît-la-Chipotte, Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte, Saint-Benoît-la-Chipotte

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte
Adresse
5 rue de l'église 88700 Saint-Benoît-la-Chipotte
Ville
88700 Saint-Benoît-la-Chipotte
Département
Vosges

Ouverture de l’église Saint-Benoît-la-Chipotte Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de Saint-Benoit la Chipotte sera ouverte, exceptionnellement, le dimanche à l’occasion des JEP 2026 !

Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte 5 rue de l’église 88700 Saint-Benoît-la-Chipotte Saint-Benoît-la-Chipotte 88700 Vosges Grand Est
L’église de Saint-Benoit la Chipotte sera ouverte, exceptionnellement, le dimanche à l’occasion des JEP 2026 !

©Pauline Ramier

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