Ouverture de l’église Saint-Benoît-la-Chipotte, Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte, Saint-Benoît-la-Chipotte
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte · Saint-Benoît-la-Chipotte
Informations pratiques
Ouverture de l’église Saint-Benoît-la-Chipotte Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église de Saint-Benoit la Chipotte sera ouverte, exceptionnellement, le dimanche à l’occasion des JEP 2026 !
Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte 5 rue de l’église 88700 Saint-Benoît-la-Chipotte Saint-Benoît-la-Chipotte 88700 Vosges Grand Est
L’église de Saint-Benoit la Chipotte sera ouverte, exceptionnellement, le dimanche à l’occasion des JEP 2026 !
©Pauline Ramier
À voir aussi à Saint-Benoît-la-Chipotte (Vosges)
- Marché d’hiver, Saint-benoit-la-Chipotte, Saint-Benoît-la-Chipotte 22 novembre 2026