Ouverture de l’église Saint-Benoît-la-Chipotte, Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte, Saint-Benoît-la-Chipotte

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Benoît-la-Chipotte Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de Saint-Benoit la Chipotte sera ouverte, exceptionnellement, le dimanche à l’occasion des JEP 2026 !

Eglise Saint-Benoît-la-Chipotte 5 rue de l’église 88700 Saint-Benoît-la-Chipotte Saint-Benoît-la-Chipotte 88700 Vosges Grand Est

L’église de Saint-Benoit la Chipotte sera ouverte, exceptionnellement, le dimanche à l’occasion des JEP 2026 !

©Pauline Ramier