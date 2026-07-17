Ouverture de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, La Puisaye

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église vous ouvre exceptionnellement ses portes. Venez admirer son patrimoine et en apprendre davantage sur son histoire.

Église Saint-Jean-Baptiste Le Bourg, 28250 La Puisaye La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr À proximité de l’emplacement de l’ancien château fort (aujourd’hui détruit) se trouve l’église Saint-Jean-Baptiste, où l’on trouve la pierre tumulaire de Dame Marie de Blondel décédée le 15 décembre 1625 ainsi qu’une stèle avec l’épitaphe de Abraham du Hamel, seigneur des Ressuintes.

L’église vous ouvre exceptionnellement ses portes. Venez admirer son patrimoine et en apprendre davantage sur son histoire.

©Mairie de La Puisaye