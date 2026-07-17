Ouverture du Lavoir, Lavoir de La Puisaye, La Puisaye

Informations pratiques

Ouverture du Lavoir 19 et 20 septembre Lavoir de La Puisaye Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit entre 1912 et 1922 par l’entreprise Ozeray (Manou), le lavoir accueillait 12 laveuses. Il a été financé par souscription.

Lavoir de La Puisaye Bourg de La Puisaye 28250 La Puisaye La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr/ Autrefois lieux de vie, les lavoirs ont progressivement été délaissés au cours du siècle dernier. On y trouve également un astucieux mécanisme qui permettait aux lavandières de se trouver au niveau de l’eau.

Construit entre 1912 et 1922 par l’entreprise Ozeray (Manou), le lavoir accueillait 12 laveuses. Il a été financé par souscription.

©Mairie de La Puisaye